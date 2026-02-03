Рябков: диалог с США невозможен без пересмотра враждебного курса Вашингтона

Диалог России и США по стратегической стабильности невозможен без изменения курса Вашингтона. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на встрече с журналистами в посольстве России в Китае.
По его словам, сейчас отсутствуют условия для возобновления предметных переговоров. Москва считает необходимыми серьезные перемены в подходе США к отношениям с Россией. Речь идет, в первую очередь, о ДСНВ.
«Сейчас нет никаких предпосылок для возобновления предметного диалога с Соединенными Штатами по тематике стратегической стабильности. Нужны далеко идущие сдвиги, перемены к лучшему в подходе США в целом к отношениям с нами», — сказал Рябков.
Он уточнил, что без таких изменений продвижение по теме стратегической стабильности невозможно. Конкретные параметры возможного пересмотра политики американской стороной не назывались.
Ранее Рябков говорил, что у Москвы и Вашингтона нет ситуаций, когда дипломаты сознательно избегают контактов. По его словам, посольства продолжают работу в штатном режиме. Связь между сторонами поддерживается, технических ограничений нет.