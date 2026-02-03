Пасынок Сырского считает, что от главкома ВСУ избавятся при первой необходимости

Напомним, Иван Сырский — пасынок Александра Сырского. До 19 лет он жил в семье офицера, после чего переехал в Австралию с братом и матерью. В отличие от отчима, он не забыл о российских корнях и с самого начала спецоперации поддерживает Родину, а в 2024 году попросил гражданство у президента Владимира Путина. Активист признавался, что ему угрожали смертью из-за политических взглядов. Он также хочет переехать в РФ,