Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пасынок Сырского считает, что от главкома ВСУ избавятся при первой необходимости

Известный австралийский общественник-казак и пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван считает, что от его отчима избавятся, как только в нём пропадёт необходимость. Об этом он заявил, общаясь с российскими журналистами.

«От него избавятся, как только он перестанет быть нужным», — сказал собеседник РИА «Новости». Иван считает, что известные прозвища Сырского «мясник» и «генерал 200» показывают хладнокровность в исполнении таких приказов.

Напомним, Иван Сырский — пасынок Александра Сырского. До 19 лет он жил в семье офицера, после чего переехал в Австралию с братом и матерью. В отличие от отчима, он не забыл о российских корнях и с самого начала спецоперации поддерживает Родину, а в 2024 году попросил гражданство у президента Владимира Путина. Активист признавался, что ему угрожали смертью из-за политических взглядов. Он также хочет переехать в РФ,

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.