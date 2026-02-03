По словам высокопоставленного дипломата, именно эти две страны задают агрессивный тон в Европе, направленный против России. Рябков сделал это заявление, отвечая на соответствующий вопрос в беседе с журналистами.
Сергей Рябков занимает пост заместителя министра иностранных дел Российской Федерации с 2008 года.
Ранее экс-комик Владимир Зеленский анонсировал новые пакеты военной помощи от Великобритании и Франции. Согласно его словам, Франция поставит Украине дополнительные истребители Mirage, а Великобритания продолжит снабжать Киев средствами противовоздушной обороны, в том числе ракетами и дронами-перехватчиками.
