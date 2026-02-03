Ричмонд
В МИД РФ назвали Францию и Британию главами «партии войны» в Европе

Франция и Великобритания проводят выраженный антироссийский курс и стоят во главе европейской «партии войны». С таким заявлением выступил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По словам высокопоставленного дипломата, именно эти две страны задают агрессивный тон в Европе, направленный против России. Рябков сделал это заявление, отвечая на соответствующий вопрос в беседе с журналистами.

Сергей Рябков занимает пост заместителя министра иностранных дел Российской Федерации с 2008 года.

Ранее экс-комик Владимир Зеленский анонсировал новые пакеты военной помощи от Великобритании и Франции. Согласно его словам, Франция поставит Украине дополнительные истребители Mirage, а Великобритания продолжит снабжать Киев средствами противовоздушной обороны, в том числе ракетами и дронами-перехватчиками.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

