Шавкату Мирзиёеву рассказали о планах в угольной и урановой отраслях

Особое внимание уделили проекту освоения угольного месторождения «Нишбош» в Ангрене. В рамках инвестпроекта, стоимость которого оценивают почти в $500 млн, а запасы — в 233 млн тонн, планируют начать добычу в 2026 году и произвести 1 млн тонн угля. В дальнейшем годовую производительность месторождения намечено довести до 10 млн тонн. В рамках проекта создадут 880 постоянных рабочих мест.