Власти РФ согласились изымать животных у хозяев за жестокость

Правительство РФ в целом поддержало инициативу о конфискации домашних животных у владельцев за жестокое обращение, однако указало на необходимость доработки механизма ее применения, сообщает «Коммерсантъ».
Как отмечает издание, в отзыве кабмина подчеркивается, что домашние животные в действующем праве считаются имуществом граждан. В связи с этим их изъятие возможно только при наличии состава правонарушения. Соответствующие основания должны быть прямо закреплены в нормах Уголовного и Административного кодексов, включая статьи о конфискации имущества, жестоком обращении с животными и нарушении требований к их содержанию.
Речь идет о законопроекте с поправками к закону «Об ответственном обращении с животными», внесенном в Госдуму в мае 2025 года группой депутатов во главе с председателем думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной. Документ предлагает узаконить судебную конфискацию домашних животных у владельцев, уличенных в жестоком обращении, с последующей передачей животных в приюты.
Помимо этого, инициатива предусматривает создание на базе службы 112 системы оперативного реагирования на сообщения об агрессивных животных. Предполагается, что такие обращения будут рассматриваться в ускоренном порядке с участием профильных служб.
В правительстве при этом указали, что без приведения в соответствие уголовного и административного законодательства реализация предложенных мер будет затруднена.
