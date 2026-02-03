Власти РФ согласились изымать животных у хозяев за жестокость

Как отмечает издание, в отзыве кабмина подчеркивается, что домашние животные в действующем праве считаются имуществом граждан. В связи с этим их изъятие возможно только при наличии состава правонарушения. Соответствующие основания должны быть прямо закреплены в нормах Уголовного и Административного кодексов, включая статьи о конфискации имущества, жестоком обращении с животными и нарушении требований к их содержанию.