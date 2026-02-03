Ричмонд
Захарова прокомментировала новости о показаниях Клинтонов по делу Эпштейна

Мария Захарова иронично отреагировала на сообщения о возможных показаниях Билла и Хиллари Клинтон в Конгрессе США.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что бывший президент США Билл Клинтон и его супруга, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, могут дать показания в Палате представителей Конгресса США в рамках расследования дела американского финансиста Джеффри Эпштейна.

«Надеюсь, с презентацией, переходящей в реконструкцию», — написала Захарова в своём Telegram-канале, комментируя публикации СМИ.

Ранее сообщалось, что Билл и Хиллари Клинтон выразили готовность дать свидетельские показания в комитете по надзору Палаты представителей. По словам пресс-секретаря бывшего американского лидера, супруги подтвердили своё участие в дальнейших слушаниях и заявили о готовности выступить под присягой.

Также сообщалось, что комитет Палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчётности рассматривал вопрос о привлечении Клинтонов к ответственности за игнорирование повесток и отказ явиться на допрос в рамках расследования, связанного с делом Эпштейна. В случае одобрения соответствующего решения Палатой представителей материалы могут быть направлены в Министерство юстиции США для дальнейшего рассмотрения.

