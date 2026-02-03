Захарова прокомментировала новости о показаниях Клинтонов по делу Эпштейна

Также сообщалось, что комитет Палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчётности рассматривал вопрос о привлечении Клинтонов к ответственности за игнорирование повесток и отказ явиться на допрос в рамках расследования, связанного с делом Эпштейна. В случае одобрения соответствующего решения Палатой представителей материалы могут быть направлены в Министерство юстиции США для дальнейшего рассмотрения.