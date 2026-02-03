Рябков заявил о готовности России к новой реальности после истечения ДСНВ

Россия готова к новой реальности, связанной с отсутствием ограничений после истечения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
Он подчеркнул, что российская сторона не видит оснований для драматизации при таком развитии ситуации.
«Это новый момент, новая реальность, мы к ней готовы, мы просчитывали, предполагали, что такое может случиться, ничего неожиданного нет в этом, и основания для какой-то драматизации происходящего мы тоже не видим…» — сказал замминистра иностранных дел.
Вместе с тем Рябков обратил внимание, что мир утрачивает стабилизирующие факторы, которые были присущи прежней конструкции.
«И элементы такого волюнтаризма на грани хаоса они дают о себе знать всё более отчетливо», — добавил он.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что в случае отказа США от продления ДСНВ ожидается дефицит правовой базы в сфере стратегической стабильности. Представитель Кремля подчеркнул, что такое развитие событий противоречит не только интересам России и США, но и всего мира. Он добавил, что российская сторона продолжает ждать ответа Вашингтона на свои предложения по ДСНВ.