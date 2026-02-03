Ричмонд
Трамп обвинил The New York Times в искажении новостей о его деятельности

Президент США Дональд Трамп заявил, что газета The New York Times распространяет «лживые новости».

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп обвинил американскую газету The New York Times в искажении информации о его деятельности.

«Освещение моей деятельности в The New York Times намеренно искажается. Скоро мы увидим, как я выступлю в судебном процессе против этих мошенников! Лживые новости», — написал глава Соединенных Штатов в соцсети Truth Social.

Ранее сообщалось, что Трамп подал на газету судебный иск с требованием выплатить ему 15 миллиардов долларов в качестве компенсации, по словам политика, за клевету и опорочение его репутации.

