Трамп обвинил The New York Times в искажении новостей о его деятельности

Президент США Дональд Трамп обвинил американскую газету The New York Times в искажении информации о его деятельности.
«Освещение моей деятельности в The New York Times намеренно искажается. Скоро мы увидим, как я выступлю в судебном процессе против этих мошенников! Лживые новости», — написал глава Соединенных Штатов в соцсети Truth Social.
Ранее сообщалось, что Трамп подал на газету судебный иск с требованием выплатить ему 15 миллиардов долларов в качестве компенсации, по словам политика, за клевету и опорочение его репутации.