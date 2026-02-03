В Италии начались волнения из-за фрески с лицом Мелони в базилике Рима

Скандал продолжает разгораться в Италии из-за схожести ангела в римской базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина с премьер-министром страны Джорджей Мелони, ангел стал похож на нее после реставрации, материал из Metro перевел aif.ru.
По словам волонтера-реставратора Бруно Валентинетти, восстанавливающего изображение ангела, он не планировал делать его похожим на Мелони, а просто обводил рисунок по старому контору и обновлял цвет.
«Меня попросили отреставрировать, и я это сделал. Я работал над этим два года и закончил работу год назад», — рассказал художник.
Настоятель церкви монсеньор Даниэле Микелетти заявил, что ангел действительно похож на премьера, но он не понимает, почему так получилось.
Однако эти объяснения не удовлетворили общественность, в Италии начались волнения, к ним присоединилась оппозиция. Одна из оппозиционных депутатов, Айрин Манзи, назвала реставрацию «недопустимой».
«Мы не можем позволить искусству и культуре рисковать стать инструментом пропаганды или чего-либо ещё, независимо от того, принадлежит ли изображённое лицо премьер-министру», — также заявили в другой оппозиционной партии — «Движение пяти звезд».
В свою очередь, Мелони происходящее восприняла с юмором, она опубликовала изображение фрески у себя на странице в Instagram* и написала: «Нет, я точно не ангел».
После реакции премьера итальянские власти по охране культурного наследия заявили, что проведут инспекцию в базилике.
Епархия Рима тоже организовала проверку.
* Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ.