В Италии начались волнения из-за фрески с лицом Мелони в базилике Рима

В Италии продолжает разгораться скандал из-за схожести после реставрации ангела на фреске в базилике Рима с премьером страны Мелони, к волнениям подключилась оппозиция.

Скандал продолжает разгораться в Италии из-за схожести ангела в римской базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина с премьер-министром страны Джорджей Мелони, ангел стал похож на нее после реставрации, материал из Metro перевел aif.ru.

По словам волонтера-реставратора Бруно Валентинетти, восстанавливающего изображение ангела, он не планировал делать его похожим на Мелони, а просто обводил рисунок по старому контору и обновлял цвет.

«Меня попросили отреставрировать, и я это сделал. Я работал над этим два года и закончил работу год назад», — рассказал художник.

Настоятель церкви монсеньор Даниэле Микелетти заявил, что ангел действительно похож на премьера, но он не понимает, почему так получилось.

Однако эти объяснения не удовлетворили общественность, в Италии начались волнения, к ним присоединилась оппозиция. Одна из оппозиционных депутатов, Айрин Манзи, назвала реставрацию «недопустимой».

«Мы не можем позволить искусству и культуре рисковать стать инструментом пропаганды или чего-либо ещё, независимо от того, принадлежит ли изображённое лицо премьер-министру», — также заявили в другой оппозиционной партии — «Движение пяти звезд».

В свою очередь, Мелони происходящее восприняла с юмором, она опубликовала изображение фрески у себя на странице в Instagram* и написала: «Нет, я точно не ангел».

После реакции премьера итальянские власти по охране культурного наследия заявили, что проведут инспекцию в базилике.

Епархия Рима тоже организовала проверку.

* Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ.

