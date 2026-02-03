Шойгу заявил, что Запад пытается отрезать Китай от Индийского океана

По его словам, через территорию Мьянмы проходит кратчайший путь из Китая в Европу, альтернативный Малаккскому проливу. Этот пролив может быть перекрыт ВМС США в случае конфликта вокруг Тайваня. Таким образом, контроль над Мьянмой лишил бы Пекин критически важного маршрута и доступа к местным ресурсам.
Шойгу заявил, что Запад рассматривает Мьянму исключительно как инструмент для сдерживания Китая.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заверил, что усиление мощи Китая не превратит его в угрозу для других государств. На встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Пекине он подчеркнул, что взаимное доверие является ключом к долгосрочному международному сотрудничеству. Си Цзиньпин также напомнил о приверженности Китая мирному развитию, отсутствии войн и территориальных претензий.
