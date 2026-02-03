Шойгу заявил, что Запад пытается отрезать Китай от Индийского океана

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заверил, что усиление мощи Китая не превратит его в угрозу для других государств. На встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Пекине он подчеркнул, что взаимное доверие является ключом к долгосрочному международному сотрудничеству. Си Цзиньпин также напомнил о приверженности Китая мирному развитию, отсутствии войн и территориальных претензий.