Российское посольство уведомило Узбекистан о новой миграционной политике

По официальным данным узбекской стороны, общее число граждан Узбекистана, отправившихся на заработки за рубеж, в январе-сентябре 2025 года увеличилось в 1,38 раза в годовом выражении — до 1,86 миллиона человек. При этом общее число трудовых мигрантов из республики в РФ оценивалось в 1,3 миллиона человек.