Когда «надо» важнее смысла: что пошло не так с переписью населения в Узбекистане

Не удивительно, что в соцсетях мгновенно разлетелись слухи: якобы за отказ участвовать в переписи грозит штраф, без сертификата нельзя будет выехать за границу, или вообще, что перепись станет поводом для новых налогов. В результате люди, и так не горящие желанием рассказывать о своих доходах и имуществе, начали паниковать ещё больше. Многие искренне решили, что перепись — это не про статистику, а про новые способы залезть в карман.