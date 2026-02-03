Когда «надо» важнее смысла: что пошло не так с переписью населения в Узбекистане

Сама по себе перепись — безусловно важное и нужное для страны событие. От её качества напрямую зависят планы развития, социальная политика и распределение ресурсов. Однако то, как проходил первый этап переписи, заставляет всерьёз задуматься о способности государственных структур эффективно и современно реализовывать подобные задачи.
Вместо нормальной, продуманной промо-кампании, где людей мотивировали бы добровольно пройти онлайн-перепись, например, скидками на госуслуги, бонусами или хотя бы внятным объяснением, зачем это нужно, население столкнулось с классическим бюрократическим прессингом. Система не стала убеждать, она начала давить.
Разные структуры буквально соревновались в изобретательности, лишь бы обеспечить «красивые цифры» для отчёта наверх. Особую изобретательность проявили махаллинские комитеты, сотрудники которых начали буквально обзванивать жителей или доставать их в Telegram, устраивая допросы в стиле «а ты прошел перепись» и пугая людей страшилками.
Не удивительно, что в соцсетях мгновенно разлетелись слухи: якобы за отказ участвовать в переписи грозит штраф, без сертификата нельзя будет выехать за границу, или вообще, что перепись станет поводом для новых налогов. В результате люди, и так не горящие желанием рассказывать о своих доходах и имуществе, начали паниковать ещё больше. Многие искренне решили, что перепись — это не про статистику, а про новые способы залезть в карман.
Отдельная история — школы и детские сады. Родители сообщали, что с них требовали копии сертификатов о прохождении переписи, причём через детей. К процессу подключали учителей и воспитателей, хотя законом это прямо запрещено. Аналогичная картина наблюдалась и в госструктурах: у сотрудников требовали те же сертификаты, фактически превращая «добровольную» перепись в обязательную повинность.
В итоге изначально правильный и полезный процесс превратился в бездушную административную машину, работающую уже не ради результата, а по принципу «надо — значит надо». Создаётся ощущение, что некоторые организаторы застряли где-то в начале 2000-х и по-прежнему уверены: любую кампанию можно провести только нажимом, страхом и перегибами.
Но времена давно изменились. Сегодня людей нужно заинтересовывать, объяснять и выстраивать доверие, а не принуждать и запугивать. Административное давление больше не работает, оно лишь порождает раздражение, саботаж и недоверие к государственным инициативам.
Хочется верить, что ошибки первого этапа будут учтены, и очная перепись пройдёт более цивилизованно и корректно. Пора переходить от страха к осознанному участию, иначе любые, даже самые правильные инициативы, будут буксовать.
Заинтересованное общество — это ресурс. Запуганное — это тупик.