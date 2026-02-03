Посольство Эстонии откроется в Молдове в 2026 году

КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. Эстония откроет посольство в Кишиневе во второй половине 2026 года. Об этом заявил спикер парламента Игорь Гросу на совместной пресс-конференции со своими коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии Юозасом Олекасом, Дайгой Миериней и Лаури Хуссаром.
В ходе мероприятия Гросу отметил важность практического сотрудничества Молдовы со странами Балтии. После открытия эстонского посольства все три балтийские страны будут обладать своими дипломатическими представительствами в республике.
По словам Гросу, Эстония является главным партнером республики в цифровизации государственных услуг, Латвия содействует формированию нового поколения государственных служащих через программы обучения по европейскому праву и экономике, а Литва осуществляет поддержку в области возобновляемой энергетики через проекты по установке солнечных панелей в школах, больницах и детских садах.
«Эти проекты означают большую энергетическую независимость и более низкие затраты для государственных учреждений», — заявил Гросу.
Председатель Рийгикогу Эстонии Хуссар в свою очередь подчеркнул важность открытия посольства в Кишиневе как сигнала о тесном сотрудничестве между двумя государствами.
«Это четкий сигнал того, что у нас очень серьезное и практическое сотрудничество по процессу европейской интеграции. Чем больше стран открывают здесь свои посольства, тем более реальными становятся перспективы интеграции», — сказал он.
Визит спикеров парламентов стран Балтии в Молдову продлится до 4 февраля. Во вторник гости выступят с речами в рамках торжественного заседания парламента, которым откроется весенняя сессия. В повестку дня также включены встречи с председателями парламентских фракций.
Программа официального визита предусматривает также встречи с президентом Молдовы Майей Санду, премьер-министром Александром Мунтяну, вице-премьером по вопросам европейской интеграции Кристиной Герасимов и вице-премьером по реинтеграции Валериу Киверем. Кроме того, председатели парламентов Эстонии, Латвии и Литвы совершат визит в Калараш, где встретятся с представителями местных органов власти, деловых кругов и гражданского общества. Также они посетят каларашский «бизнес-инкубатор» — проект, осуществляющий деятельность при поддержке ЕС.