Взрыв 3-тонной бомбы разнес опорный пункт ВСУ под Купянском

В Сети появились снятые с дрона кадры нанесения бомбового удара по одному из опорных пунктов ВСУ под Купянском.
По информации военных Telegram-каналов, под удар попал опорник украинских боевиков, выявленный в высотной застройке в поселке Ковшаровка.
Сообщается, что для поражения места скопления военнослужащих противника была применена трехтонная фугасная бомба ФАБ-3000. Судя по опубликованному видео, в результате бомбового удара здание, в котором засели боевики ВСУ, было разрушено.
Данных о потерях противника в результате уничтожения опорника украинских военных в Ковшаровке нет.
Ранее были опубликованы кадры авиаудара по позициям боевиков ВСУ, выявленным в одном из многоэтажных зданий на территории Ковшаровки. Также сообщалось об уничтожении корректируемым снарядом «Краснополь» бетонного бункера с засевшими в нем операторами БПЛА ВСУ в окрестностях села Шийковка и поражении ракетами скопления техники одного из украинских подразделений в районе населенного пункта Вольное Первое в Харьковской области.