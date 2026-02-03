В МИД РФ отреагировали на готовность Клинтонов дать показания по делу Эпштейна

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о согласии бывшего президента США Билла Клинтона и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон выступить в конгрессе по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Запись опубликована в ее телеграм-канале.
Захарова обратила внимание на формат предстоящих показаний, дав понять, что ожидает от них не формального выступления, а подробного и наглядного разбора обстоятельств дела.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Билл и Хиллари Клинтон подтвердили готовность дать показания комитету по надзору палаты представителей США в рамках расследования, связанного с деятельностью Эпштейна. До этого комитет планировал вынести на голосование вопрос о привлечении супругов к ответственности за неуважение к конгрессу из-за неявки по ранее направленным повесткам.
Позднее адвокаты Клинтонов направили письмо главе комитета, республиканцу Джеймсу Комеру, в котором заявили о принятии условий конгресса и согласии клиентов явиться для дачи показаний.
Повестки Билл и Хиллари Клинтон, а также бывший директор ФБР Джеймс Коми и ряд других бывших высокопоставленных чиновников получили еще в августе. Изначально допросы были назначены на октябрь, затем перенесены на декабрь по просьбе Билла Клинтона. В декабре Комер согласился отложить слушания повторно, указав, что представители Клинтонов не предложили альтернативных дат. В результате заседания были перенесены на текущую неделю, однако супруги на них не явились.
