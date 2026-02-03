Ричмонд
FT: Украина и западные страны договорились о военном ответе на нарушение перемирия

Украина, страны Европы и США согласовали план «многоуровневого ответа» на нарушение мирного соглашения со стороны России. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

Источник: AP 2024

Стороны обсуждали план несколько раз в декабре и январе, пишет газета. Он предусматривает ответные действия на любые нарушения Россией согласованного перемирия в течение 24 часов. По данным FT, меры включают как дипломатические предупреждения, так и действия украинской армии.

В случае если боевые действия не прекратятся, план предусматривает привлечение военного контингента от стран «коалиции желающих». В нее входят Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция и многие члены ЕС, пишет FT. Если наступление продолжится, скоординированный ответ инициируют через 72 часа после первого нарушения перемирия. К нему могут присоединиться вооруженные силы США.

23—24 января в Абу-Даби состоялись первые трехсторонние переговоры по условиям будущего мирного соглашения между Россией и Украиной. Обсуждались в том числе территориальные вопросы, буферные зоны и различные механизмы контроля. США называли встречу исторической. В ЕС допускают территориальные уступки Украины в обмен на гарантии безопасности. Второй раунд переговоров пройдет 4—5 февраля.

