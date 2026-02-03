FT: Украина и западные страны договорились о военном ответе на нарушение перемирия

В случае если боевые действия не прекратятся, план предусматривает привлечение военного контингента от стран «коалиции желающих». В нее входят Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция и многие члены ЕС, пишет FT. Если наступление продолжится, скоординированный ответ инициируют через 72 часа после первого нарушения перемирия. К нему могут присоединиться вооруженные силы США.