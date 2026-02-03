Ричмонд
-4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД заявил о готовности России к «Золотому куполу» США у Гренландии

Российские специалисты готовы к возможному развертыванию Соединенными Штатами военной концепции «Золотой купол» в районе Гренландии.

Российские специалисты готовы к возможному развертыванию Соединенными Штатами военной концепции «Золотой купол» в районе Гренландии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

По данным дипломата, происходящее вокруг острова напрямую связано с курсом Вашингтона на усиление собственного доминирования в арктическом регионе. Он отметил, что независимо от действий США вопросы безопасности Российской Федерации будут решены в полном объеме.

Рябков указал, что аргументы американской стороны о якобы существующей угрозе со стороны России и Китая, которыми объясняется интерес к Гренландии, не имеют под собой реальных оснований.

Гренландия формально входит в состав королевства Дании, однако президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о необходимости включения острова в состав американского государства. Эти заявления сопровождались обсуждением усиления контроля над регионом.

22 числа американский лидер сообщил о достижении договоренностей с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, касающихся будущего формата контроля над островом. Конкретные параметры возможного соглашения при этом не раскрывались.

21 января президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил, что Дания на протяжении долгого времени рассматривала Гренландию как колонию и проводила в отношении острова жесткую политику.

Читайте также: Объяснено, как именно начали отключать интернет Маска россиянам.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше