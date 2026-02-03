МИД заявил о готовности России к «Золотому куполу» США у Гренландии

Российские специалисты готовы к возможному развертыванию Соединенными Штатами военной концепции «Золотой купол» в районе Гренландии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.
По данным дипломата, происходящее вокруг острова напрямую связано с курсом Вашингтона на усиление собственного доминирования в арктическом регионе. Он отметил, что независимо от действий США вопросы безопасности Российской Федерации будут решены в полном объеме.
Рябков указал, что аргументы американской стороны о якобы существующей угрозе со стороны России и Китая, которыми объясняется интерес к Гренландии, не имеют под собой реальных оснований.
Гренландия формально входит в состав королевства Дании, однако президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о необходимости включения острова в состав американского государства. Эти заявления сопровождались обсуждением усиления контроля над регионом.
22 числа американский лидер сообщил о достижении договоренностей с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, касающихся будущего формата контроля над островом. Конкретные параметры возможного соглашения при этом не раскрывались.
21 января президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил, что Дания на протяжении долгого времени рассматривала Гренландию как колонию и проводила в отношении острова жесткую политику.
