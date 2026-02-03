Ричмонд
-3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Франция потребовала от Британии максимальной платы за оружейные контракты ЕС

Париж намерен добиться от Лондона максимально возможных финансовых вложений в случае предоставления Великобритании доступа к военным контрактам Евросоюза для Украины.

Париж намерен добиться от Лондона максимально возможных финансовых вложений в случае предоставления Великобритании доступа к военным контрактам Евросоюза для Украины. Об этом сообщает газета Telegraph.

Как ранее информировала Financial Times со ссылкой на источники, руководство ЕС предварительно согласилось допустить британскую сторону к контрактам на поставку вооружений Киеву. Взамен Лондону предложено участвовать в покрытии процентных расходов по соответствующему кредиту.

Переговоры затянулись из-за разногласий по сумме взноса. Изначально от Великобритании требовали 6,7 миллиарда евро за участие в программе. Лондон выразил готовность внести лишь около 1% от этой суммы, после чего Еврокомиссия снизила планку требований до 2 миллиардов евро.

По данным Telegraph, именно Франция заблокировала согласование предложения, настаивая на том, чтобы средства в первую очередь направлялись на развитие оборонной промышленности внутри Евросоюза. Источники издания в дипломатических кругах указывают, что Париж добивается максимально высокого британского вклада как условия допуска к контрактам.

Читайте также: Объяснено, как именно начали отключать интернет Маска россиянам.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше