Франция потребовала от Британии максимальной платы за оружейные контракты ЕС

Переговоры затянулись из-за разногласий по сумме взноса. Изначально от Великобритании требовали 6,7 миллиарда евро за участие в программе. Лондон выразил готовность внести лишь около 1% от этой суммы, после чего Еврокомиссия снизила планку требований до 2 миллиардов евро.