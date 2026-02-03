Франция потребовала от Британии максимальной платы за оружейные контракты ЕС

Париж намерен добиться от Лондона максимально возможных финансовых вложений в случае предоставления Великобритании доступа к военным контрактам Евросоюза для Украины. Об этом сообщает газета Telegraph.
Как ранее информировала Financial Times со ссылкой на источники, руководство ЕС предварительно согласилось допустить британскую сторону к контрактам на поставку вооружений Киеву. Взамен Лондону предложено участвовать в покрытии процентных расходов по соответствующему кредиту.
Переговоры затянулись из-за разногласий по сумме взноса. Изначально от Великобритании требовали 6,7 миллиарда евро за участие в программе. Лондон выразил готовность внести лишь около 1% от этой суммы, после чего Еврокомиссия снизила планку требований до 2 миллиардов евро.
По данным Telegraph, именно Франция заблокировала согласование предложения, настаивая на том, чтобы средства в первую очередь направлялись на развитие оборонной промышленности внутри Евросоюза. Источники издания в дипломатических кругах указывают, что Париж добивается максимально высокого британского вклада как условия допуска к контрактам.
