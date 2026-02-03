Иностранные наёмники спутали российского бойца с украинцем в Торецком ДНР

По словам собеседника РИА «Новости», с иностранцами встретился военнослужащий с позывным Чиж: к нему подошли двое и «начали что-то спрашивать на иностранном языке». Не получив ответа, они ушли. Командир уверен, что ВС РФ противостояли иностранцам, но не может сказать, на каком именно языке они говорили.