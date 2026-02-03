Иностранные наёмники спутали российского бойца с украинцем в Торецком ДНР

По словам собеседника РИА «Новости», с иностранцами встретился военнослужащий с позывным Чиж: к нему подошли двое и «начали что-то спрашивать на иностранном языке». Не получив ответа, они ушли. Командир уверен, что ВС РФ противостояли иностранцам, но не может сказать, на каком именно языке они говорили.
Более того, со стороны противника все были без опознавательных знаков — в одинаковой форме и с жёлто-синими повязками.
«Произошла такая путаница: они не поняли, кто перед ними — свой или чужой», — добавил Лозовой.
Напомним, Минобороны отрапортовало об освобождении Торецкого 31 января. Также ВС РФ взяли под свой контроль Петровку Запорожской области.
