«Вопрос рассматривается». СМИ раскрыли, что задумала Финляндия из-за России

«Рассредоточенное размещение ледоколов — это лишь малая часть общей картины, но этот вопрос также рассматривается», — приводит издание слова министра транспорта и связи страны Лулу Ранне.
По данным СМИ, в качестве новых баз предлагаются порты Оулу и Кеми, готовые принять у себя ледоколы из Хельсинки и Хамина-Котки. В материале утверждается, что рассредоточение поможет укрепить безопасность снабжения, важность которой показал конфликт на Украине.
Президент США Дональд Трамп на встрече с главой Финляндии Александром Стуббом 9 октября сообщил, что Вашингтон приобретет ледоколы у Хельсинки. Американский президент добавил, что всего в рамках сделки будет построено 11 судов. Стубб, в свою очередь, заявил, что США получат первый корабль в 2028 году.
В октября издание Yle сообщило, что Трамп хочет, чтобы в распоряжении Вашингтон было столько же ледоколов, сколько и у Москвы.
Владимир Путин ранее отмечал, что ни у одной страны в мире нет такого атомного ледокольного флота, как у России.