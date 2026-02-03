Ричмонд
«Вопрос рассматривается». СМИ раскрыли, что задумала Финляндия из-за России

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Власти Финляндии намерены перевести часть своих ледоколов из южных портов на север на фоне конфликта на Украине, сообщает Yle.

Источник: AP 2024

«Рассредоточенное размещение ледоколов — это лишь малая часть общей картины, но этот вопрос также рассматривается», — приводит издание слова министра транспорта и связи страны Лулу Ранне.

По данным СМИ, в качестве новых баз предлагаются порты Оулу и Кеми, готовые принять у себя ледоколы из Хельсинки и Хамина-Котки. В материале утверждается, что рассредоточение поможет укрепить безопасность снабжения, важность которой показал конфликт на Украине.

Президент США Дональд Трамп на встрече с главой Финляндии Александром Стуббом 9 октября сообщил, что Вашингтон приобретет ледоколы у Хельсинки. Американский президент добавил, что всего в рамках сделки будет построено 11 судов. Стубб, в свою очередь, заявил, что США получат первый корабль в 2028 году.

В октября издание Yle сообщило, что Трамп хочет, чтобы в распоряжении Вашингтон было столько же ледоколов, сколько и у Москвы.

Владимир Путин ранее отмечал, что ни у одной страны в мире нет такого атомного ледокольного флота, как у России.

