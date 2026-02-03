«Вопрос рассматривается». СМИ раскрыли, что задумала Финляндия из-за России

Президент США Дональд Трамп на встрече с главой Финляндии Александром Стуббом 9 октября сообщил, что Вашингтон приобретет ледоколы у Хельсинки. Американский президент добавил, что всего в рамках сделки будет построено 11 судов. Стубб, в свою очередь, заявил, что США получат первый корабль в 2028 году.