SHOT: армия России нанесла новый массированный удар по энергетике Украины

В назначенный день стало известно, что новую встречу делегаций перенесли на 4 и 5 февраля, однако Москва не стала сразу же возобновлять атаки на энергетику. Тем не менее, по данным российского военного корреспондента Александра Коца, в ночь на 2 февраля все-таки были нанесены несколько ударов по Запорожью, Черкассам, Харькову, Кривому Рогу и Днепропетровской области. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эти удары не были целенаправленными.