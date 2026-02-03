Примирение или новая война — эксперты о предстоящих переговорах по иранской программе

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи встретятся 6 февраля в Стамбуле.
Эксперт Марк Новиков отмечает, что переговоры по Ирану фактически переросли в региональный саммит на площадке Турции.
Видимо, будет торжественное примирение и начало новых переговоров по ядерной сделке, считает востоковед Александра Аппельберг.
Ключевой вопрос заключается в том, на какие компромиссы будет готов пойти Иран. Уже были заявления о том, что ограничения баллистики не обсуждаются. С другой стороны, интересно, что для Трампа будет минимально приемлемым вариантом, чтобы объявить, что он заключил самую лучшую сделку мудро использовав угрозу самой огромной армады.
Эксперт отмечает, что иранцы любят вести переговоры и «умеют это делать долго и безрезультатно». Момент для силового удара со стороны США упущен, считает Аппельберг. Протесты стихли, настроения в стране уже не те, что были три недели назад.
Однако востоковед Кирилл Семенов обращает внимание, что летом 2025 года атаки на Иран как раз начались в преддверии переговоров в Омане.
Не забываем, что и 12-дневная война началась, когда все ожидали очередного раунда американо-иранских переговоров в Маскате.
Ранее сообщалось, что Иран рассматривает общие контуры начала переговоров с Соединенными Штатами. С таким заявлением выступил пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи, комментируя сообщения СМИ о запуске переговоров между Тегераном и Вашингтоном в Стамбуле.