Кремль не получал от Эпштейна предложений о встрече с Путиным

Как сообщали ранее СМИ, из обнародованных Минюстом США документов якобы стало известно, что скандально известный американский финансист Эпштейн хотел встретиться с Путиным и несколько раз заявлял о своем желании в переписке разных лет с тогдашним генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом.
«Нет, (не получал предложений — ред.)», — сказал Песков RTVI в ответ на соответствующий вопрос.
