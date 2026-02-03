Ричмонд
Кремль не получал от Эпштейна предложений о встрече с Путиным

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Кремль не получал от финансиста Джеффри Эпштейна предложений о встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

Как сообщали ранее СМИ, из обнародованных Минюстом США документов якобы стало известно, что скандально известный американский финансист Эпштейн хотел встретиться с Путиным и несколько раз заявлял о своем желании в переписке разных лет с тогдашним генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом.

«Нет, (не получал предложений — ред.)», — сказал Песков RTVI в ответ на соответствующий вопрос.

