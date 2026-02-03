Политолог раскрыл, что останавливает Трампа от вторжения в Иран

Эксперт напомнил, что иранские власти держат свои военные достижения в секрете. Собеседник NEWS.ru уточнил, что до сих пор точно не ясно, есть ли у республики ядерное вооружение. Он добавил, что военно-промышленный комплекс страны построен на основе советских разработок, которые постоянно обновляются.
Самонкин не исключил, что Дональд Трамп, оценивая риски вторжения в Иран, отдает себе отчет, что ему придется воевать с развитым в военном плане государством. Он подчеркнул, что Иран — это не Венесуэла и не Гренландия. Эта страна имеет ресурсы для сопротивления. Политолог уточнил, что военные действия будут развернуты на территории республики, что поставит иранских военных в более выгодное положение.
«У Тегерана есть значительное тактическое преимущество, аналогичное тем трудностям, с которыми столкнулись американские войска во время своего пребывания в Афганистане: постоянные нападки, диверсионные действия, партизанские войны», — объяснил Самонкин.
Ранее советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани заявил, что в случае удара США по республике ответ последует в отношении Израиля. По мнению иранских властей, США и Израиль являются союзниками, и в случае атаки израильская армия будет помогать американцам.