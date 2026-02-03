Политолог раскрыл, что останавливает Трампа от вторжения в Иран

Самонкин не исключил, что Дональд Трамп, оценивая риски вторжения в Иран, отдает себе отчет, что ему придется воевать с развитым в военном плане государством. Он подчеркнул, что Иран — это не Венесуэла и не Гренландия. Эта страна имеет ресурсы для сопротивления. Политолог уточнил, что военные действия будут развернуты на территории республики, что поставит иранских военных в более выгодное положение.