NYT узнал о предложении Ирана передать России обогащенный уран

По сведениям NYT, Иран готов закрыть или приостановить свою ядерную программу в связи с давлением США, а также передать России обогащенный уран. В прошлом году Москва сама предлагала забрать уран. Axios писал об отказе Тегерана.

Источник: Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани на днях встретился с российским президентом Владимиром Путиным и передал послание рахбара Али Хаменеи о возможности передачи Москве обогащенного урана, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Передача обогащенного топлива была предусмотрена соглашением 2015 года.

Эта тема давно обсуждается, Россия продолжает свои усилия и контакты со всеми заинтересованными сторонами, сообщил изданию представитель российского президента Дмитрий Песков.

По сведениям NYT, Иран готов закрыть или приостановить свою ядерную программу в связи с давлением США, что станет значительной уступкой.

Россия ранее сама предлагала Ирану забрать излишки обогащенного урана для дальнейшего обеднения и использования в энергетических целях, об этом сообщал глава МИДа Сергей Лавров. Как выяснил Axios, тогда иранская сторона отказалась рассматривать это предложение.

В конце января президент США Дональд Трамп заявил, что направил к Ирану американскую группировку — «огромную армаду» во главе с авианосцем Abraham Lincoln. Сказав об этом, глава Белого дома призвал Тегеран заключить «справедливое и равноправное» соглашение без ядерного оружия, в противном случае республике, по словам Трампа, грозит более мощный удар, чем летом 2025 года.

В июне 2025 года США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана в рамках операции по нейтрализации ядерной угрозы, присоединившись к израильской военной кампании. Целями атаки стали подземные комплексы в Фордо, Натанзе и Исфахане.

