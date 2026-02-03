Ричмонд
В регионе стартовала федеральная программа «СВОй бизнес»

Губернатор Андрей Травников 2 февраля принял участие в открытии образовательного интенсива «СВОй бизнес» для ветеранов специальной военной операции, их родных и близких.

«Новосибирская область присоединилась к этому федеральному проекту, потому что для нас предпринимательство — это очень значимая часть экономики. Не буду называть все цифры, только один факт — 35%, то есть больше трети всех рабочих мест, которые есть в Новосибирской области, создаёт малый и средний бизнес. И мы ожидаем, что среди вас и ваших товарищей, которые войдут в региональный проект, найдутся те люди, которые наберутся решимости начать своё дело. В рамках обучающего модуля этого проекта у вас будет возможность узнать о тех инструментах, мерах, федеральных и региональных, которые существуют для поддержки предпринимательства. Сегодня вы находитесь в центре “Мой бизнес”, который дает возможность получить необходимую консультацию, эффективно использовать существующую инфраструктуру развития малого и среднего бизнеса. Кроме того, у нас очень активное и сплочённое региональное отделение “Опоры России”.

Здорово, что запуск программы вызвал такую активность. Я знаю, что поступило 50 заявок на участие в этом проекте. Уверен, что это только начало. Для нас важно получить от вас обратную связь, потому что я и мои коллеги искренне заинтересованы, чтобы эта программа эффективно работала — давала возможность вам и тем, кто идёт за вами, получить помощь и поддержку«, — подчеркнул глава региона. Федеральная программа по предпринимательству “СВОй бизнес” — это комплексная инициатива, направленная на адаптацию ветеранов специальной военной операции и членов их семей к гражданской жизни через развитие предпринимательских навыков. Организаторами проекта выступили Партия “Единая Россия”, в рамках партпроекта “Предпринимательство”, Общероссийская общественная организация “Опора России” и Корпорация МСП.

В нашем регионе проект реализуется при поддержке Правительства Новосибирской области. В 2025 году в программе приняли участие около 40 регионов Российской Федерации. Она показала высокую эффективность — 45% участников либо открыли собственное дело, либо масштабировали действующий бизнес. Более 60% выпускников программы выбрали для реализации проектов реальный сектор экономики. В 2026 году программа охватит не менее 60 регионов России, планируемое число участников — более 1000 человек. В Новосибирской области программа стартует на площадке Центра «мой бизнес». Здесь 2—6 февраля проходит обучающий семинар, заявки на обучение подали более 50 человек. В рамках программы слушатели пройдут интенсив, включающий прикладные знания по финансовым, юридическим, налоговым и маркетинговым вопросам, а также пообщаются с действующими предпринимателями в ходе выездов на предприятия.

