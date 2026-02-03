Маск допустил начало новой гражданской войны в США

Телеканал CNN 31 января сообщил, что протесты жителей США против деятельности Иммиграционной и таможенной службы (ICE) охватили все уголки страны. Также протесты в Миннесоте продолжались несколько недель из-за убийств двух жителей федеральными агентами. При этом 30 января перед выходными по всей стране в ресторанах пустовали столики, а витрины магазинов закрыли из-за забастовок.