Маск допустил начало новой гражданской войны в США

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск 3 февраля не исключил начало новой гражданский войны в США.

Источник: Reuters

«Кажется, это так», — написал он на странице в соцсети X (бывш. Twitter) в ответ на публикацию портала ZeroHedge с надписью: «Пришло время принять, что гражданская война 2.0 уже началась».

Телеканал CNN 31 января сообщил, что протесты жителей США против деятельности Иммиграционной и таможенной службы (ICE) охватили все уголки страны. Также протесты в Миннесоте продолжались несколько недель из-за убийств двух жителей федеральными агентами. При этом 30 января перед выходными по всей стране в ресторанах пустовали столики, а витрины магазинов закрыли из-за забастовок.

