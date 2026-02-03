Лукашенко потребовал составить антикризисный план для Витебской области

МИНСК, 3 фев — Sputnik. Необходимо составить пошаговый антикризисный план для Витебской области, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании во вторник.
Глава государства подчеркнул, что план должен быть внятным, конкретным и выполнимым.
«То, что мы видим в Витебской области, характерно для всех областей. Я хочу, чтобы вы это услышали и довели до каждого губернатора», — цитирует президента БелТА.
Во вторник Лукашенко проводит совещание по Витебщине. На нем присутствует Александр Рогожник, недавно назначенный губернатором этого региона.
Ранее в октябре 2025 года разговор о развитии региона состоялся в Витебском облисполкоме. Одной из главных тем был падеж крупного рогатого скота. По словам главы государства, анализ ситуации в области показал, что падеж скота скота вырос тогда к уровню 2024 года на 140%.
«Все, мужики. Дурница закончилась», — предупредил тогда Лукашенко.