Лукашенко потребовал составить антикризисный план для Витебской области

Ранее в октябре 2025 года разговор о развитии региона состоялся в Витебском облисполкоме. Одной из главных тем был падеж крупного рогатого скота. По словам главы государства, анализ ситуации в области показал, что падеж скота скота вырос тогда к уровню 2024 года на 140%.