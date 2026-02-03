Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко потребовал составить антикризисный план для Витебской области

После назначения нового губернатора на Витебщину глава государства собрал в совещание по развитию региона.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 фев — Sputnik. Необходимо составить пошаговый антикризисный план для Витебской области, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании во вторник.

Глава государства подчеркнул, что план должен быть внятным, конкретным и выполнимым.

«То, что мы видим в Витебской области, характерно для всех областей. Я хочу, чтобы вы это услышали и довели до каждого губернатора», — цитирует президента БелТА.

Во вторник Лукашенко проводит совещание по Витебщине. На нем присутствует Александр Рогожник, недавно назначенный губернатором этого региона.

Ранее в октябре 2025 года разговор о развитии региона состоялся в Витебском облисполкоме. Одной из главных тем был падеж крупного рогатого скота. По словам главы государства, анализ ситуации в области показал, что падеж скота скота вырос тогда к уровню 2024 года на 140%.

«Все, мужики. Дурница закончилась», — предупредил тогда Лукашенко.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше