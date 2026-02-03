Алексей Ерхов: Диалог РФ и Узбекистана по вопросам миграции носит позитивный характер

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Диалог России и Узбекистана по миграционным вопросам носит позитивный характер, заявил посол РФ в республике Алексей Ерхов. Об этом сообщает РИА Новости.
Ерхов рассказал о прошедшей ранее встрече с заместителем министра иностранных дел Узбекистана Олимжоном Абдуллаевым. Собеседники обсудили вопросы совершенствования трудовой миграции и создание благоприятных условий для законной трудовой деятельности узбекистанцев в России.
Узбекская сторона подчеркнула важность недопущения ущемления прав и человеческого достоинства граждан республики в ходе проведения миграционных проверок и рейдовых мероприятий в РФ.
«Со своей стороны, мы рассказали узбекистанским коллегам об утвержденной президентом России новой концепции нашей миграционной политики, ее основных положениях и требованиях», — сказал Ерхов.
По его словам, на встрече обсудили целый ряд вопросов консульско-правового характера, в том числе, имеющих отношение к ситуации в сфере трудовой миграции.
«Было интересно выслушать сообщения коллег — руководителей консульских загранучреждений Узбекистана в России — ведь им приходится работать достаточно интенсивно в условиях, когда в нашей стране находится более 1 миллиона граждан Республики Узбекистан и к ним время от времени возникают различные вопросы», — отметил Ерхов.
Он добавил, что «постоянного внимания и отладки требует система взаимоотношений консульской службы с российскими властями “на местах”, о чем они тоже беседовали, “причем в самом позитивном и доброжелательном ключе”.
«Что касается различных дезинформирующих читателей комментариев по поводу состоявшейся встречи — вроде “вызвали на ковер”, “пропесочили” — то можем лишь отметить их фейковый характер. Неплохо было бы перед публикацией информацию проверять», — подчеркнул Ерхов.
Дипломат отметил, что российское посольство в Ташкенте «всегда открыто к контактам со СМИ и блогерами».
«С узбекистанской стороной у нас налажен хороший конструктивный диалог. Традиционно к российским послам в Ташкенте относятся с должным уважением», — добавил Алексей Ерхов.
Напомним, что президент России Владимир Путин 15 октября 2025-го утвердил концепцию миграционной политики на 2026−2030 годы. В документе, в частности, указано, что политическое и экономическое давление ряда стран на Россию не оказало существенного влияния на структуру миграционных потоков. Рост числа трудовых мигрантов в стране сохранится до 2030 года, это обусловлено потребностью в иностранных работниках.