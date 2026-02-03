Алексей Ерхов: Диалог РФ и Узбекистана по вопросам миграции носит позитивный характер

Напомним, что президент России Владимир Путин 15 октября 2025-го утвердил концепцию миграционной политики на 2026−2030 годы. В документе, в частности, указано, что политическое и экономическое давление ряда стран на Россию не оказало существенного влияния на структуру миграционных потоков. Рост числа трудовых мигрантов в стране сохранится до 2030 года, это обусловлено потребностью в иностранных работниках.