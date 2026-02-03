До 5 млн сумов или арест: в Узбекистане обсуждают новые меры наказания за оскорбления в соцсетях

Документом предлагается ввести административную ответственность за использование нецензурной лексики, оскорбительные и унижающие высказывания, а также иные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан в телекоммуникационных сетях и в Интернете.
По мнению парламентариев, новая норма имеет важное значение для защиты общественного порядка, формирования культуры общения в цифровом пространстве и обеспечения безопасности пользователей.
Лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадыров разъяснил, что в Кодекс об административной ответственности предлагается внести новую статью 183−1. В соответствии с ней за оскорбления, унижения, дискриминацию в социальных сетях, а также за действия, нарушающие общественное спокойствие граждан, будет предусмотрено наказание в виде штрафа до 5 миллионов сумов или административного ареста сроком до 10 суток.
«С невежеством нельзя бороться только просвещением — нужны и штрафы», — подчеркнул он.
При этом законопроект пока не принят. Впереди ещё два чтения в парламенте, затем документ должен получить одобрение Сената, после чего его подпишет президент. Лишь после этого новые нормы вступят в законную силу.