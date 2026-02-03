До 5 млн сумов или арест: в Узбекистане обсуждают новые меры наказания за оскорбления в соцсетях

Лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадыров разъяснил, что в Кодекс об административной ответственности предлагается внести новую статью 183−1. В соответствии с ней за оскорбления, унижения, дискриминацию в социальных сетях, а также за действия, нарушающие общественное спокойствие граждан, будет предусмотрено наказание в виде штрафа до 5 миллионов сумов или административного ареста сроком до 10 суток.