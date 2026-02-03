Ynet: Израиль установит «красные линии» для Уиткоффа в преддверии переговоров с Ираном

В статье поясняется, что такой вывод напрашивается, поскольку Трамп направил в регион военные силы, которые уже превосходят те, чтобы были стянуты при подготовке операции США в Венесуэле. Более того, Ynet сомневается, что США обойдутся «одной-двумя операциями» в Иране — речь скорее идет о более длительной кампании. Издание предполагает, что ситуация прояснится в течение нескольких дней.