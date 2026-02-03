Ynet: Израиль установит «красные линии» для Уиткоффа в преддверии переговоров с Ираном

Во-первых, он требует «нулевое» обогащение урана и вывоз запасов уже обогащенного урана с территории Ирана.
Во-вторых, Тель-Авив настаивает на том, чтобы Тегеран ограничил свою ракетную программу. В Израиле считают ее «экзистенциальной угрозой» и рассчитывают, что Вашингтон будет настаивать на сокращении как минимум дальности действия ракет.
В-третьих, в Израиле хотят, чтобы Иран прекратил поддерживать региональные прокси. Для Израиля безопасность имеет первостепенное значение, и любую сделку, которая не приведет к ликвидации «прокси-инфраструктуры» Ирана на Ближнем Востоке, сочтут неприемлемой и контрпродуктивной, говорится в статье.
Однако в Израиле полагают, что Белый дом уже принял решение по Ирану и Трамп фактически действует для создания легитимации силового сценария. В итоге президент США может заявить, что иранцы уперлись, а он исчерпал переговорные возможности.
В статье поясняется, что такой вывод напрашивается, поскольку Трамп направил в регион военные силы, которые уже превосходят те, чтобы были стянуты при подготовке операции США в Венесуэле. Более того, Ynet сомневается, что США обойдутся «одной-двумя операциями» в Иране — речь скорее идет о более длительной кампании. Издание предполагает, что ситуация прояснится в течение нескольких дней.