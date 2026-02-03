Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ynet: Израиль установит «красные линии» для Уиткоффа в преддверии переговоров с Ираном

Белый дом в понедельник подтвердил, что спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф во вторник в Израиле проведет встречи с премьер-министром, начальником генштаба и главой Моссада. Они обсудят иранские ядерную и ракетную программы и реализацию американского плана по Газе, сообщает израильский новостной портал Ynet News.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что после поездки в Израиль Уиткофф планирует встретиться с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

В Израиле опасаются, что Вашингтон может пойти на соглашение с Ираном, которое затронет только его ядерную программу. Поэтому перед встречей Уиткоффа с Аракчи Тель-Авив спешит обозначить для США свои «красные линии», пишет Ynet.

Во-первых, он требует «нулевое» обогащение урана и вывоз запасов уже обогащенного урана с территории Ирана.

Во-вторых, Тель-Авив настаивает на том, чтобы Тегеран ограничил свою ракетную программу. В Израиле считают ее «экзистенциальной угрозой» и рассчитывают, что Вашингтон будет настаивать на сокращении как минимум дальности действия ракет.

В-третьих, в Израиле хотят, чтобы Иран прекратил поддерживать региональные прокси. Для Израиля безопасность имеет первостепенное значение, и любую сделку, которая не приведет к ликвидации «прокси-инфраструктуры» Ирана на Ближнем Востоке, сочтут неприемлемой и контрпродуктивной, говорится в статье.

Уиткоффа считают противником силового решения иранского вопроса и воспринимают в Израиле как человека, который стремится изолировать США от военных конфликтов. В Тель-Авиве опасаются, что он «попадет в ловушку» иранской переговорной команды.

Однако в Израиле полагают, что Белый дом уже принял решение по Ирану и Трамп фактически действует для создания легитимации силового сценария. В итоге президент США может заявить, что иранцы уперлись, а он исчерпал переговорные возможности.

В статье поясняется, что такой вывод напрашивается, поскольку Трамп направил в регион военные силы, которые уже превосходят те, чтобы были стянуты при подготовке операции США в Венесуэле. Более того, Ynet сомневается, что США обойдутся «одной-двумя операциями» в Иране — речь скорее идет о более длительной кампании. Издание предполагает, что ситуация прояснится в течение нескольких дней.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше