Модернизация ядерной триады находится в продвинутой стадии, заявил Рябков

«Мы имеем значительный ресурс для гарантированного обеспечения нашей безопасности в виде тех систем, которые уже созданы, поставлены на вооружение. Модернизация российской ядерной триады — в исключительно продвинутой стадии. Появились и новые системы, которых не существовало на момент заключения договора», — сказал Рябков в эфире Первого канала.
«То есть со всех сторон мы гарантированно обеспечены», — добавил замминистра.
