Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Модернизация ядерной триады находится в продвинутой стадии, заявил Рябков

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Модернизация российской ядерной триады находится на продвинутой стадии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Источник: © РИА Новости

«Мы имеем значительный ресурс для гарантированного обеспечения нашей безопасности в виде тех систем, которые уже созданы, поставлены на вооружение. Модернизация российской ядерной триады — в исключительно продвинутой стадии. Появились и новые системы, которых не существовало на момент заключения договора», — сказал Рябков в эфире Первого канала.

«То есть со всех сторон мы гарантированно обеспечены», — добавил замминистра.

Узнать больше по теме
Сергей Рябков: биография российского дипломата
Сергей Рябков — один из самых опытных действующих российских дипломатов, чья карьера насчитывает более четырех десятилетий. На посту заместителя министра иностранных дел он зарекомендовал себя как принципиальный и бескомпромиссный переговорщик. Подробности его биографии, карьерного пути и личной жизни рассказываем в материале.
Читать дальше