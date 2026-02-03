Модернизация ядерной триады находится в продвинутой стадии, заявил Рябков

«Мы имеем значительный ресурс для гарантированного обеспечения нашей безопасности в виде тех систем, которые уже созданы, поставлены на вооружение. Модернизация российской ядерной триады — в исключительно продвинутой стадии. Появились и новые системы, которых не существовало на момент заключения договора», — сказал Рябков в эфире Первого канала.