Рютте показал военное смирение Европы перед США, пишет Politico

«Он не просто описал военную зависимость Европы, он превратил эту зависимость в политическую доктрину. Он также позиционировал себя не столько как главу альянса потенциальных равных, сколько как представителя стратегического смирения Европы», — считают авторы статьи — ведущий научный сотрудник Барселонского центра международных отношений, бывший член Европарламента Доменек Руиз Девеса и ассоциированный научный сотрудник Австрийского института международных отношений Эмилиано Алессандри.
Кроме того, издание подчеркивает, что слова Рютте о неспособности ЕС защищать себя без США также не соответствуют позиции Вашингтона, поскольку США давно требуют от Европы гораздо большей ответственности за собственную оборону. По мнению газеты, 80-летний трансатлантический альянс удастся сохранить только в том случае, если США и Европа заключат новое соглашение.
Президент США Дональд Трамп в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе раскритиковал Европу, сказав, что она движется в неправильном направлении, и назвал США экономическим двигателем планеты. Он также выражал сомнение в том, что союзники по НАТО придут США на помощь при необходимости.