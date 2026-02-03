Ричмонд
Рютте показал военное смирение Европы перед США, пишет Politico

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, говоря о неспособности Европы защищать себя без США, показал себя не главой «альянса потенциальных равных», а представителем «стратегического смирения Европы», говорится в редакционной статье газеты Politico.

Источник: Reuters

Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента 26 января призвал ЕС перестать мечтать о том, что Евросоюз способен защищать себя без США, отметив важность американского «ядерного зонтика» для Европы.

«Он не просто описал военную зависимость Европы, он превратил эту зависимость в политическую доктрину. Он также позиционировал себя не столько как главу альянса потенциальных равных, сколько как представителя стратегического смирения Европы», — считают авторы статьи — ведущий научный сотрудник Барселонского центра международных отношений, бывший член Европарламента Доменек Руиз Девеса и ассоциированный научный сотрудник Австрийского института международных отношений Эмилиано Алессандри.

Кроме того, издание подчеркивает, что слова Рютте о неспособности ЕС защищать себя без США также не соответствуют позиции Вашингтона, поскольку США давно требуют от Европы гораздо большей ответственности за собственную оборону. По мнению газеты, 80-летний трансатлантический альянс удастся сохранить только в том случае, если США и Европа заключат новое соглашение.

Президент США Дональд Трамп в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе раскритиковал Европу, сказав, что она движется в неправильном направлении, и назвал США экономическим двигателем планеты. Он также выражал сомнение в том, что союзники по НАТО придут США на помощь при необходимости.

