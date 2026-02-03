Рютте показал военное смирение Европы перед США, пишет Politico

Кроме того, издание подчеркивает, что слова Рютте о неспособности ЕС защищать себя без США также не соответствуют позиции Вашингтона, поскольку США давно требуют от Европы гораздо большей ответственности за собственную оборону. По мнению газеты, 80-летний трансатлантический альянс удастся сохранить только в том случае, если США и Европа заключат новое соглашение.