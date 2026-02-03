В Астане заявили об угрозе безопасности из-за незаконной торговли со стороны Бишкека

Власти Казахстана отметили, что страна высоко ценит добрососедские отношения с Кыргызстаном, который остается стратегическим партнером и союзником. Казахстан рассчитывает на понимание и дальнейшее сотрудничество в борьбе с незаконными перевозками, наносящими ущерб экономикам обеих стран и их международной репутации. Там также подчеркнули, что уважительное отношение к руководству и народу Кыргызстана является неизменной частью государственной стратегии.