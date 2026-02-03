Ричмонд
В Астане заявили об угрозе безопасности из-за незаконной торговли со стороны Бишкека

Очереди грузовиков на отдельных пунктах пропуска на казахстанско-кыргызской границе связаны с плановыми контрольными мероприятиями со стороны Казахстана. Об этом сообщила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).

Источник: Курсив

По информации казахстанских властей, увеличение сроков прохождения границы носит временный и адресный характер.

«Проводимые мероприятия носят адресный и временный характер, а также направлены на наведение порядка на границе путем пресечения незаконного оборота товаров, который несет угрозу национальной безопасности государства», — цитирует ЕЭК уполномоченный орган Казахстана.

Власти Казахстана отметили, что страна высоко ценит добрососедские отношения с Кыргызстаном, который остается стратегическим партнером и союзником. Казахстан рассчитывает на понимание и дальнейшее сотрудничество в борьбе с незаконными перевозками, наносящими ущерб экономикам обеих стран и их международной репутации. Там также подчеркнули, что уважительное отношение к руководству и народу Кыргызстана является неизменной частью государственной стратегии.

В ЕЭК обратили внимание, что подобные меры относятся к национальной компетенции государств — членов ЕАЭС и не затрагивают саму евразийскую интеграцию. При этом договорная база союза предусматривает отмену во взаимной торговле таможенного, транспортного, санитарного, ветеринарного и фитосанитарного контроля, за исключением случаев, предусмотренных правом ЕАЭС.

Комиссия подчеркнула, что устойчивое и взаимовыгодное партнерство между странами должно строиться на законных действиях властей, тогда как контрабанда подрывает экономики и интеграционные процессы.

Борьба с теневым оборотом товаров остается одним из приоритетов ЕАЭС. Для этого в союзе внедряются навигационные пломбы, системы прослеживаемости и маркировки товаров, а также совершенствуется контроль таможенной стоимости.

Ранее «Курсив» писал, что в Казахстане начнут отслеживать онлайн почти все товары на транзите.