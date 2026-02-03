Лукашенко раскрыл, с чего должен начать в Витебской области новый глава Рогожник

По словам Александра Лукашенко, для Витебской области нужен пошаговый антикризисный план: конкретный, выполнимый, понятный, пишет БелТА. Президент напомнил о том, что в октябре 2025 года прошло масштабное совещание по развитию указанного региона. Он обратил внимание, что ситуация в Витебской области складывается хуже, чем в других регионах, однако и остальным не следует расслабляться.