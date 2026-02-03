Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко раскрыл, с чего должен начать в Витебской области новый глава Рогожник

Лукашенко дал поручение новому главе Витебской области Рогожнику.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 3 февраля, на совещании по отдельным вопросам социально-экономического развития Витебской области, раскрыл, с чего должен начать новый губернатор области Александр Рогожник. Подробности приводит телеграм-канал «Пул Первого».

— Губернатор должен начинать с болевых точек. И принятия решений. Если ошибетесь — поправим, — заявил глава государства.

По словам Александра Лукашенко, для Витебской области нужен пошаговый антикризисный план: конкретный, выполнимый, понятный, пишет БелТА. Президент напомнил о том, что в октябре 2025 года прошло масштабное совещание по развитию указанного региона. Он обратил внимание, что ситуация в Витебской области складывается хуже, чем в других регионах, однако и остальным не следует расслабляться.

— То, что мы видим в Витебской области, характерно для всех областей. Я хочу, чтобы вы это услышали и довели до каждого губернатора, — подчеркнул глава Беларуси.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что ему стало плохо из-за происходящего в Витебской области.

Ранее белорусская валютная биржа сказала о ситуации с китайским юанем в Беларуси: «Объем торгов вырос на 418%».

Кроме того, Франция упростила процедуру получения виз для белорусов.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше