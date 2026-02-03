Лукашенко раскрыл, с чего должен начать в Витебской области новый глава Рогожник

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 3 февраля, на совещании по отдельным вопросам социально-экономического развития Витебской области, раскрыл, с чего должен начать новый губернатор области Александр Рогожник. Подробности приводит телеграм-канал «Пул Первого».
— Губернатор должен начинать с болевых точек. И принятия решений. Если ошибетесь — поправим, — заявил глава государства.
По словам Александра Лукашенко, для Витебской области нужен пошаговый антикризисный план: конкретный, выполнимый, понятный, пишет БелТА. Президент напомнил о том, что в октябре 2025 года прошло масштабное совещание по развитию указанного региона. Он обратил внимание, что ситуация в Витебской области складывается хуже, чем в других регионах, однако и остальным не следует расслабляться.
— То, что мы видим в Витебской области, характерно для всех областей. Я хочу, чтобы вы это услышали и довели до каждого губернатора, — подчеркнул глава Беларуси.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что ему стало плохо из-за происходящего в Витебской области.
