В Узбекистане введут ответственность за пропаганду участия в зарубежных вооружённых конфликтах

Vaib.uz (новости Узбекистана. 3 февраля). Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса сегодня приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за распространение, рекламу и демонстрацию продукции, пропагандирующей участие в вооружённых конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства либо на его стороне.

Источник: Vaib.Uz

Как отметил депутат Хушвакт Хайитов, в ходе изучений, проведённых на местах, была выявлена тревожная тенденция. В настоящее время в многоквартирных домах, на опорах уличного освещения и в других общественных местах всё чаще появляются граффити и листовки с предложениями работы за рубежом или «быстрого заработка». При этом в подобных объявлениях размещаются ссылки на Telegram-каналы, через которые граждан вовлекают в участие в боевых действиях за границей.

По словам депутата, в большинстве случаев под предлогом трудоустройства и высоких доходов в таких материалах указываются Telegram-адреса, фактически направленные на вербовку в вооружённые формирования либо на вовлечение в деятельность наркокурьеров.

При этом участие в боевых действиях на территории других государств, а также наём на военную службу в иностранные армии уже сейчас квалифицируется как уголовное преступление. Согласно статье 154 (наемничество) Уголовного кодекса, такие действия наказываются лишением свободы на срок от 5 до 12 лет.

Новый законопроект направлен на предотвращение вербовки граждан ещё на стадии распространения агитационных материалов и формирование более безопасной информационной среды.

Отметим, что законопроект пока не принят. Впереди ещё два чтения в парламенте, затем документ должен получить одобрение Сената, после чего его подпишет президент. Лишь после этого новые нормы вступят в законную силу.