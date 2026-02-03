В Узбекистане введут ответственность за пропаганду участия в зарубежных вооружённых конфликтах

Как отметил депутат Хушвакт Хайитов, в ходе изучений, проведённых на местах, была выявлена тревожная тенденция. В настоящее время в многоквартирных домах, на опорах уличного освещения и в других общественных местах всё чаще появляются граффити и листовки с предложениями работы за рубежом или «быстрого заработка». При этом в подобных объявлениях размещаются ссылки на Telegram-каналы, через которые граждан вовлекают в участие в боевых действиях за границей.