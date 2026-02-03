В Узбекистане введут ответственность за пропаганду участия в зарубежных вооружённых конфликтах

Как отметил депутат Хушвакт Хайитов, в ходе изучений, проведённых на местах, была выявлена тревожная тенденция. В настоящее время в многоквартирных домах, на опорах уличного освещения и в других общественных местах всё чаще появляются граффити и листовки с предложениями работы за рубежом или «быстрого заработка». При этом в подобных объявлениях размещаются ссылки на Telegram-каналы, через которые граждан вовлекают в участие в боевых действиях за границей.
По словам депутата, в большинстве случаев под предлогом трудоустройства и высоких доходов в таких материалах указываются Telegram-адреса, фактически направленные на вербовку в вооружённые формирования либо на вовлечение в деятельность наркокурьеров.
При этом участие в боевых действиях на территории других государств, а также наём на военную службу в иностранные армии уже сейчас квалифицируется как уголовное преступление. Согласно статье 154 (наемничество) Уголовного кодекса, такие действия наказываются лишением свободы на срок от 5 до 12 лет.
Новый законопроект направлен на предотвращение вербовки граждан ещё на стадии распространения агитационных материалов и формирование более безопасной информационной среды.
Отметим, что законопроект пока не принят. Впереди ещё два чтения в парламенте, затем документ должен получить одобрение Сената, после чего его подпишет президент. Лишь после этого новые нормы вступят в законную силу.