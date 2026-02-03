Политолог: когда РФ и США будут сотрудничать по полной программе

Американист подчеркнул, что Трамп намерен восстановить сотрудничество с Россией не потому, что симпатизирует нашей стране, а потому, что у него другие цели во внешнеполитической деятельности. По словам Блохина, лидер США намерен ослабить Китай, он заинтересован в подтверждении лидерства своей страны в Латинской Америке, желает добиться успеха на Ближнем Востоке, «усмирить» Иран, аннексировать Гренландию. Политолог объяснил, что глава Белого дома понимает, что достичь победы на всех фронтах нереально, поэтому считает правильным наладить отношения с Россией, чтобы не тратить ресурсы на противостояние с ней.