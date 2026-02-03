Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог: когда РФ и США будут сотрудничать по полной программе

Москва и Вашингтон смогут наладить полноценное партнерство после урегулирования украинского кризиса. Президент США Дональд Трамп лично заинтересован во взаимодействии с Россией. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По мнению эксперта, и в Белом доме, и в Кремле ожидают окончания противостояния России и Украины. Собеседник NEWS.ru считает, что заключение мирной сделки даст новый импульс восстановлению российско-американских отношений.

Американист подчеркнул, что Трамп намерен восстановить сотрудничество с Россией не потому, что симпатизирует нашей стране, а потому, что у него другие цели во внешнеполитической деятельности. По словам Блохина, лидер США намерен ослабить Китай, он заинтересован в подтверждении лидерства своей страны в Латинской Америке, желает добиться успеха на Ближнем Востоке, «усмирить» Иран, аннексировать Гренландию. Политолог объяснил, что глава Белого дома понимает, что достичь победы на всех фронтах нереально, поэтому считает правильным наладить отношения с Россией, чтобы не тратить ресурсы на противостояние с ней.

«Я думаю, что урегулирование украинского конфликта станет неким символическим шагом. Главный очаг напряжения между Россией и Западом будет снят, и мы сможем говорить о других вопросах. Не исключаю, что это возможно без Украины», — резюмировал Блохин.

Ранее стало известно, что российский МИД направил США предложения о восстановлении сотрудничества, в частности о возобновлении авиасообщения и возвращении дипломатической собственности.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше