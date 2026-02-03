Политолог: когда РФ и США будут сотрудничать по полной программе

По мнению эксперта, и в Белом доме, и в Кремле ожидают окончания противостояния России и Украины. Собеседник NEWS.ru считает, что заключение мирной сделки даст новый импульс восстановлению российско-американских отношений.
Американист подчеркнул, что Трамп намерен восстановить сотрудничество с Россией не потому, что симпатизирует нашей стране, а потому, что у него другие цели во внешнеполитической деятельности. По словам Блохина, лидер США намерен ослабить Китай, он заинтересован в подтверждении лидерства своей страны в Латинской Америке, желает добиться успеха на Ближнем Востоке, «усмирить» Иран, аннексировать Гренландию. Политолог объяснил, что глава Белого дома понимает, что достичь победы на всех фронтах нереально, поэтому считает правильным наладить отношения с Россией, чтобы не тратить ресурсы на противостояние с ней.
«Я думаю, что урегулирование украинского конфликта станет неким символическим шагом. Главный очаг напряжения между Россией и Западом будет снят, и мы сможем говорить о других вопросах. Не исключаю, что это возможно без Украины», — резюмировал Блохин.