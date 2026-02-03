В Самаре назначили исполняющего обязанности прокурора

На должность прокурора Самары назначена Юлия Никитина. До этого эту должность занимал Артем Ярыгин. О его уходе с поста стало известно в конце декабря 2025 года. В настоящее время новый руководитель прокуратуры города еще не назначен. Представители прокуратуры Самарской области пока не дают комментариев по поводу кадровых изменений.