В Самаре назначили исполняющего обязанности прокурора

В Самаре стало известно о назначении нового исполняющего обязанности прокурора города. Об этом сообщил источник «Ъ».
На должность прокурора Самары назначена Юлия Никитина. До этого эту должность занимал Артем Ярыгин. О его уходе с поста стало известно в конце декабря 2025 года. В настоящее время новый руководитель прокуратуры города еще не назначен. Представители прокуратуры Самарской области пока не дают комментариев по поводу кадровых изменений.
Напомним, прокурор города Самары Артем Ярыгин назначен на должность руководителя надзорного органа в Новокуйбышевске. Эту информацию можно найти на официальном сайте прокуратуры Самарской области.