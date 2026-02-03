Ричмонд
Лукашенко высказался о ситуации в Витебской области: «На плечах тащить не будем»

Лукашенко сказал, почему Витебскую область не будут тащить на плечах.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания по отдельным вопросам социально-экономического развития Витебской области, которое проходит 3 февраля, высказался о ситуации в регионе и заявил, что область не будут тащить на плечах. Подробности приводит БелТА.

Глава Беларуси обратил внимание, что в указанной области следует реально оценивать успехи и возможности, работать на результат.

— Если вы думаете, что мы и дальше будем тащить Витебскую область, как и некоторые предприятия Могилевской, Гомельской области, да и Минской и других областей, — на плечах тащить мы их не будем. Хотите жить и работать — начинайте упираться, — заявил Александр Лукашенко.

Президент, обращаясь к новому председателю Витебской области Александру Рогожнику, сказал, что необходимо разобраться с управленческим аппаратом в регионе, чтобы там не было иждивенцев:

— Я не говорю, что вы «топор» должны взять и рубить. С Луны вы не возьмете людей.

По словам главы государства, в Витебской области есть кого заставить работать. Он поручил Рогожнику разобраться именно с тем, с кем ему работать.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл, с чего должен начать в Витебской области новый глава Александр Рогожник.

Тем временем Беларусь стала крупнейшим поставщиком рыбы в России в 2025 году.

Кроме того, налоговая установила, что около 4500 минчан зарабатывают свыше 200 000 рублей в год.

