Кремль увидел «более опасный» мир с четверга из-за непродления ДСНВ

Срок действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает 5 февраля. Вашингтон не ответил на предложение Москвы продлить соглашение.

Источник: РИА "Новости"

Москва все еще не получала ответ от США на инициативу России относительно продления действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, время уже сокращается как шагреневая кожа, и буквально через несколько дней мир останется, наверное, в более опасном положении по сравнению с тем, что было до сих пор», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Срок действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает 5 февраля 2026 года. Прошлой осенью российский лидер предложил продолжить исполнять условия договора еще год — до февраля 2027-го.

Как отмечал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, Москва не планирует обращаться к США перед истечением срока действия ДСНВ, а отсутствие ответа со стороны Вашингтона расценивает как позицию.

В начале августа 2022-го Москва временно вывела свои объекты из-под инспекций США, обосновав это тем, что санкции США и их союзников создают трудности для российских инспекторов. Однако в сентябре того же года страны вновь обменялись сведениями о ядерных арсеналах.

31 января 2023-го США первые обвинили Россию в нарушении договора из-за отказа разрешать инспекции на свои объекты и откладывание консультаций. А 21 февраля того же года Россия официально уведомила о приостановлении участия в договоре.

Материал дополняется

