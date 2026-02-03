Второй раунд работы группы по безопасности в Абу-Даби пройдет
Состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби остается прежним, ее будет возглавлять Костюков.
Это будет та же делегация, которая была в прошлый раз.
Инициатива Владимира Путина по продлению ограничений, предусмотренных Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений, остается в силе. Но ответа от Вашингтона Москва пока не получила.
В случае непродления ограничений по ДСНВ мир уже через несколько дней окажется в более опасном положении.
Обсуждая будущую систему стратстабильности, мы не можем абстрагироваться от ядерных потенциалов союзников Соединенных Штатов в Европе, а именно Великобритании и Франции. Без этого точно дальнейшее обсуждение будет невозможным.
Китай против включения себя в новый возможный договор по СНВ, ядерный потенциал КНР несопоставим ни с потенциалом РФ, ни с потенциалом США.
Кремль внимательно следит за заявлениями Трампа, в том числе по Индии и нефти.
Москва не получала из Нью-Дели каких-либо сообщений об отказе от поставок российской нефти.
РФ делает все необходимое для обеспечения собственной безопасности на фоне агрессивной риторики Польши, сказал Песков, комментируя новую военную доктрину Польши.
Русофобия на грани истерики продолжает доминировать в польском руководстве.
ФИФА давно пора было подумать о снятии запрета на участие российских команд в международных соревнованиях.
В Кремле приветствуют заявления президента ФИФА о вопросе снятия запрета на участие команд РФ в международных соревнованиях.
Российские футболисты и сборная должны быть восстановлены в своих правах и возможности принимать участие в международных соревнованиях.
3 февраля Владимир Путин проведет международный телефонный разговор.
Владимир Путин соберет совещание по экономическим вопросам, на котором обсудит с правительством вопросы социально-экономического развития страны.