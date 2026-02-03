Ричмонд
-3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NZZ: Трамп рассматривает Украину как часть «заднего двора» России

В романе Джорджа Оруэлла «1984» власть на планете распределена предельно четко: существует всего три сверхдержавы — Океания с американским двойным континентом, Евразия с центром силы в Москве и Остазия, напоминающая Великий Китай. Сейчас складывается мировой порядок, похожий на этот, пишет Андреас Рюеш в статье для швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что либеральный, основанный на правилах порядок, выстроенный современниками Оруэлла и во многом гарантированный США, считается отжившей моделью. В Вашингтоне больше не видят в нем ценности и воспринимают как конструкцию, неприемлемо обременительную для США.

Но в рамках «доктрины Донро» администрация Дональда Трампа пока не смогла предложить внятную концепцию нового миропорядка: пока понятны лишь отдельные ее фрагменты, которые зачастую противоречат друг другу, отмечает автор.

Один из таких фрагментов — концентрация США на Западном полушарии вплоть до Гренландии: на американском двойном континенте, по Оруэллу. При предыдущих администрациях США отказывались от концепции сфер влияния, теперь же сами на нее претендуют, обращает внимание Рюеш.

Хотя США вряд ли зайдут так далеко, чтобы официально признавать сферы влияния других великих держав, Трамп дал понять, что Украину он рассматривает как часть российского «заднего двора».

Такая логика, по мнению Рюеша, объясняет, почему Трамп неоднократно говорил, что Украина сама виновата в развязывании конфликта с Россией: тот, кто не склоняется перед могущественным соседом, действует безответственно.

США, выбирая Западное полушарие, косвенно признают, что не стремятся к господству в других регионах мира.

Судя по Стратегии национальной безопасности США, опубликованной минувшей осенью, администрация Трампа отказывается от гипертрофированных амбиций прежних администраций, которые претендовали на глобальное доминирование.

Вместо этого она хочет установить баланс сил, при котором ни одна страна не получит такого влияния, которое могло бы угрожать США.

Тем самым Вашингтон не только признает сферу влияния России, но и Китая. На взгляд Рюеша, для нынешнего Белого дома Китай — это скорее торгово-экономический вызов, а не идеологический противник. «Красной линией» для Трампа остается лишь свобода судоходства в Тихом океане, а не независимость Тайваня.

Профессор Гарвардского университета Грэм Эллисон еще в 2020 году призывал Вашингтон признать сферы влияния ключевым элементом геополитики, даже если в этом случае США придется оставить некоторых союзников без поддержки.

Он утверждал, что сферы влияния существовали всегда и что мир, в котором все играют по американским правилам, — иллюзия.

И по мнению Эллисона, и по мнению Трампа, такое разделение мира поможет предотвратить третью мировую войну.

В свою очередь, Рюеш сомневается, что миропорядок, основанный на сферах влияния, будет устойчивым и стабильным. Он ссылается на Оруэлла, у которого три сверхдержавы перманентно воюют друг с другом, а также на историю, которая доказывает, что четко очерченные сферы влияния — фикция, особенно в условиях глобализации и стремительного развития технологий. По мнению Рюеша, вскоре в Вашингтоне «политический маятник» качнется в другую сторону и США вспомнят слова Франклина Рузвельта, который в 1945 году предупредил, что «сферы влияния, балансы сил и прочие временные решения неизменно терпели крах».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше