NZZ: Трамп рассматривает Украину как часть «заднего двора» России

В статье говорится, что либеральный, основанный на правилах порядок, выстроенный современниками Оруэлла и во многом гарантированный США, считается отжившей моделью. В Вашингтоне больше не видят в нем ценности и воспринимают как конструкцию, неприемлемо обременительную для США.
Один из таких фрагментов — концентрация США на Западном полушарии вплоть до Гренландии: на американском двойном континенте, по Оруэллу. При предыдущих администрациях США отказывались от концепции сфер влияния, теперь же сами на нее претендуют, обращает внимание Рюеш.
Такая логика, по мнению Рюеша, объясняет, почему Трамп неоднократно говорил, что Украина сама виновата в развязывании конфликта с Россией: тот, кто не склоняется перед могущественным соседом, действует безответственно.
США, выбирая Западное полушарие, косвенно признают, что не стремятся к господству в других регионах мира.
Вместо этого она хочет установить баланс сил, при котором ни одна страна не получит такого влияния, которое могло бы угрожать США.
Тем самым Вашингтон не только признает сферу влияния России, но и Китая. На взгляд Рюеша, для нынешнего Белого дома Китай — это скорее торгово-экономический вызов, а не идеологический противник. «Красной линией» для Трампа остается лишь свобода судоходства в Тихом океане, а не независимость Тайваня.
Профессор Гарвардского университета Грэм Эллисон еще в 2020 году призывал Вашингтон признать сферы влияния ключевым элементом геополитики, даже если в этом случае США придется оставить некоторых союзников без поддержки.
И по мнению Эллисона, и по мнению Трампа, такое разделение мира поможет предотвратить третью мировую войну.
В свою очередь, Рюеш сомневается, что миропорядок, основанный на сферах влияния, будет устойчивым и стабильным. Он ссылается на Оруэлла, у которого три сверхдержавы перманентно воюют друг с другом, а также на историю, которая доказывает, что четко очерченные сферы влияния — фикция, особенно в условиях глобализации и стремительного развития технологий. По мнению Рюеша, вскоре в Вашингтоне «политический маятник» качнется в другую сторону и США вспомнят слова Франклина Рузвельта, который в 1945 году предупредил, что «сферы влияния, балансы сил и прочие временные решения неизменно терпели крах».