NZZ: Трамп рассматривает Украину как часть «заднего двора» России

В свою очередь, Рюеш сомневается, что миропорядок, основанный на сферах влияния, будет устойчивым и стабильным. Он ссылается на Оруэлла, у которого три сверхдержавы перманентно воюют друг с другом, а также на историю, которая доказывает, что четко очерченные сферы влияния — фикция, особенно в условиях глобализации и стремительного развития технологий. По мнению Рюеша, вскоре в Вашингтоне «политический маятник» качнется в другую сторону и США вспомнят слова Франклина Рузвельта, который в 1945 году предупредил, что «сферы влияния, балансы сил и прочие временные решения неизменно терпели крах».