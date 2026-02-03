Ричмонд
Политолог: Трамп пытается создать аналог СССР

Богатое ресурсами государство, имеющее статус самого большого территориального образования, является целью руководства США. Так политолог Алексей Мухин объяснил обострившийся интерес американского президента Дональда Трампа к Кубе.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт отмечает, что для достижения своих целей США идут на разные методы, в числе которых — применение санкций, угрозы повысить пошлины для партнеров страны. Также активно подключаются спецслужбы и аффилированные с ними НКО. Кроме того, в рамках этой стратегии продолжает свою активную деятельность и USAID.

Руководство США исполняет свои желания завораживающе открыто и цинично. Конечной целью является создание, как это ни парадоксально, своеобразного аналога СССР, богатого ресурсами, с обширной территорией и статусом самого большого территориального образования.

Алексей Мухин
генеральный директор Центра политической информации

Молчание мирового сообщества после ареста Николаса Мадуро и его супруги фактически развязала руки Дональду Трампу, открыв ему возможность выбора новой страны-жертвы, которой в этот раз стала Куба.

Куба послужит, согласно тактическим планам Штатов, территорией, куда можно будет свозить нелегальных мигрантов со своей территории в массовом порядке и, одновременно, выдавив оттуда Россию совершенно, сделать ее своим военным пунктом в будущем конфликте с Мексикой и другими странами региона.

Алексей Мухин
генеральный директор Центра политической информации

Ранее Трамп заявил, что США смогут заключить «сделку с Кубой», не уточняя при этом предмета соглашения.

Позже сообщалось, что глава российского МИД Сергей Лавров пообщался с кубинским коллегой Бруно Родригесом. В ходе диалога российский дипломат сообщил, что РФ будет оказывать Кубе поддержку на фоне обострения отношений страны с США.

