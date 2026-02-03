Дятлова рассказала, как Калининград пережил «самые страшные морозы»

«Самые страшные морозы мы пережили. Такого рода явления наблюдали в 1956 году: отрицательные температуры были все три месяца, доходило до −33. Сейчас мы мониторили обращения, и при поступлении сигнала о снижении температуры в квартире аварийная бригада выезжала сразу же», — сказала Дятлова.