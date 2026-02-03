Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дятлова рассказала, как Калининград пережил «самые страшные морозы»

Глава администрации напомнила о суровой зиме 1956 года.

Сейчас в Ричмонде: +7° 4 м/с 39% 762 мм рт. ст.
Источник: Клопс.ru

В Калининграде не понадобилось открывать из-за морозов пункты временного размещения. Об этом заявила глава городской администрации Елена Дятлова на оперативном совещании во вторник, 3 февраля.

«Самые страшные морозы мы пережили. Такого рода явления наблюдали в 1956 году: отрицательные температуры были все три месяца, доходило до −33. Сейчас мы мониторили обращения, и при поступлении сигнала о снижении температуры в квартире аварийная бригада выезжала сразу же», — сказала Дятлова.

По словам главы города, последнее зафиксированное обращение поступило от жителей улицы Суворова. Во вторник, 3 февраля, в Калининградской области завершается режим повышенной готовности, который ввёл губернатор Алексей Беспрозванных из-за сильных морозов.