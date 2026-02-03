Ричмонд
Моральное уродство: Лукашенко о падеже скота в холодную погоду

Белорусский лидер обратил внимание, что проблема падежа скота не решена до сих пор, и она касается не только Витебской области.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 фев — Sputnik. Падеж скота в животноводстве является моральным уродством, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Белорусской лидер во вторник проводит совещание по Витебской области.

«Почему я говорю о падеже? Это же моральное уродство, когда мы не можем защитить, особенно в эту трудную погоду, братьев своих меньших. Как можно не защитить котенка, поросенка, теленка, собачонку?!» — цитирует главу государства его пресс-служба.

Он напомнил, что даже в те времена, когда не было современных возможностей, люди боролись за жизнь животных и спасали их от морозов.

«Они понимали, что это не только их жизнь будущая — молоко, мясо. Но они понимали, что это морально неприемлемо. А у нас что происходит?» — задался вопросом Лукашенко.

Президент уточнил, что если нет коров и телят, то не будет соответственно ни мяса, ни молока, а этого допускать нельзя. Однако проблема падежа скота не решена до сих пор, и она касается не только Витебской области.

Белорусский лидер полагает, что надо начинать с телят. По его словам, никакие полиэтиленовые домики, особенно в морозы, на улице, обледеневшие, телят не спасут.

«Жаль, что это не понял министр сельского хозяйства, который является зоотехником. Я ему каждый день об этом говорю», — обратил внимание глава государства.

