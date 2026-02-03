МИД Финляндии увидел «неверный сигнал» в идее диалога с Россией

В Кремле в ответ на это отмечали, что если есть обоюдная политическая воля, то эти идеи «можно только положительно оценить». При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров счел обещания Макрона поговорить с Путиным «работой на публику». В феврале в Кремле рассказали, что контакты между российским лидером и Макроном все еще отсутствуют.