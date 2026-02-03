«Что я неправильно сделал?» Лукашенко отреагировал на вбросы о внезапной проверке Вооруженных Сил Беларуси

По словам главы государства, в этом и состоит существенное отличие внезапной проверки от любых других, которые также проводятся в Вооруженных Силах. Так, следуя принципу внезапности, президент подписал распоряжение под грифом «секретно», где был указан замысел проверки. Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович получил закрытый пакет с документами и после этого выехал в определенную главой государства воинскую часть. По поручению главы Беларуси к проведению проверки были привлечен глава Комитета государственного контроля Василий Герасимов.