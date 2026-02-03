«Что я неправильно сделал?» Лукашенко отреагировал на вбросы о внезапной проверке Вооруженных Сил Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 3 февраля, во время совещания по отдельным вопросам социально-экономического развития Витебской области, объяснил масштабную внезапную проверку Вооруженных Сил Беларуси, которая проводилась без предварительного информирования Генерального штаба и министра обороны. Подробности пишет БелТА.
Глава Беларуси заметил, что после объявления масштабной внезапной проверки боеготовности Вооруженных Сил начали появляться вбросы от беглых: «Ах, не доверяет министру обороны, не доверяет Генштабу».
Александр Лукашенко заявил, что всем доверяет и пояснил, что это была внезапная проверка, которую проводит Главнокомандующий:
— И я хочу посмотреть, как в этой внезапной проверке будут действовать Генштаб и Минобороны.
По словам главы государства, в этом и состоит существенное отличие внезапной проверки от любых других, которые также проводятся в Вооруженных Силах. Так, следуя принципу внезапности, президент подписал распоряжение под грифом «секретно», где был указан замысел проверки. Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович получил закрытый пакет с документами и после этого выехал в определенную главой государства воинскую часть. По поручению главы Беларуси к проведению проверки были привлечен глава Комитета государственного контроля Василий Герасимов.
— Вот почему мимо Генштаба и министра обороны. Но министр обороны сразу же был поставлен в известность по содержанию моего распоряжения, — привел подробности Александр Лукашенко.
В связи с этим он поинтересовался:
— Что я неправильно сделал? А если война? Что будем делать? Я должен быть убежден, что наши военные не зря едят хлеб.
Тем временем мы узнали, что Совет безопасности доложил президенту Беларуси Александру Лукашенко о внезапной проверке армии Беларуси.
