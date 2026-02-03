Ричмонд
Прокуратура Франции вызвала Илона Маска на допрос

Французская прокуратура ждет Илона Маска и бывшего CEO X Линду Яккарино на допросы в апреле этого года. Основатель Telegram Дуров отреагировал на обыски в X напоминанием, что Франция «не свободная страна».

Источник: Reuters

Прокуратура Франции вызвала миллиардера Илона Маска и предпринимателя Линду Яккарино на допрос 20 апреля 2026 года. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, текст которого приводит BFMTV.

«На данном этапе проведение этого расследования является частью конструктивного подхода, цель которого — в конечном итоге обеспечить соответствие платформы X французскому законодательству в той мере, в какой она функционирует на территории страны», — говорится в заявлении.

Линда Яккарино — бывшая генеральный директор компании X Corp. в период с мая 2023-го по июль 2025 года, предприниматель, специалист в сфере коммуникаций, председатель отдела глобальной рекламы в мультимедиа компании NBCUniversal.

Кроме того, на допросы будут приглашены сотрудники платформы X в период с 20 по 24 апреля для дачи показаний в качестве свидетелей. X France, где проходят обыски, занимается связями с общественностью, а фактическое юрлицо компании находится в Ирландии.

Основатель Telegram Павел Дуров в посте X назвал Францию, где сейчас проходят обыски в офисах компании X, страной, уголовно наказывающей все соцсети, «предоставляющие людям хоть какую-то свободу (Telegram, X, TikTok…)». «Не заблуждайтесь: это не свободная страна», — добавил он.

В январе 2025 года французская прокуратура начала расследование после обвинений X в использовании алгоритма в целях иностранного вмешательства. Основанием стали две жалобы — от депутата французского парламента и от высокопоставленного чиновника.

