Трамп не считает атаку на Иран необходимостью, пишет Axios

Портал упоминает о том, что ряд израильских военных чиновников, включая начальника генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяля Замира, недавно посещали Вашингтон чтобы проинформировать председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна об обстановке в регионе.
«Можно с уверенностью сказать, что в результате этой встречи ни он, ни президент (Трамп — ред.) не изменили своего решения о нападении на Иран… На самом деле это израильтяне хотят нанести удар. Президент придерживается другого мнения», — заявил изданию неназванный американский чиновник.
Другой высокопоставленный чиновник, говоря о потенциальной атаке, добавил, что президент «очень не хочет этого делать».
Более того, трое советников Трампа сказали, что военная операция сейчас стала бы ошибкой, а один из них отметил, что многие из окружения американского лидера настроены к такому варианту развития событий скептически.
«Другой советник сказал, что удар в данный момент лишь поставить под удар политику президента в регионе и во всем мире», — говорится в публикации.
Ранее Трамп заявил, что «огромная армада» направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить «справедливую и равноправную» сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции «Полуночный молот» (Midnight Hammer), заявив, что «следующая атака будет ещё хуже», и призвал «не дать этому случиться».
Портал Axios со ссылкой на источники ранее сообщил, что спецпредставитель США Стив Уиткофф в пятницу встретится с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Стамбуле, чтобы обсудить ядерную программу исламской республики на фоне сохраняющейся напряженности между странами.