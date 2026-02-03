Посол Венесуэлы в РФ надеется на освобождение Мадуро

«Международное право должно соблюдаться. Если суд в Соединенных Штатах будет действовать справедливо, президент Николас Мадуро рано или поздно вместе со своей женой должен быть освобожден, потому что нет никаких обвинений, которые могли бы сделать его жертвой какого-либо судебного процесса, даже в другой стране, это незаконно», — сказал он журналистам.
Американский лидер Дональд Трамп 3 января сообщил о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными были захвачены Мадуро с супругой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с супругой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты.