Посол Венесуэлы в РФ надеется на освобождение Мадуро

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Посол боливарианской республики в России Хесус Саласар Веласкес выразил надежду, что рано или поздно президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес должны освободить, если суд в США будет справедлив.

«Международное право должно соблюдаться. Если суд в Соединенных Штатах будет действовать справедливо, президент Николас Мадуро рано или поздно вместе со своей женой должен быть освобожден, потому что нет никаких обвинений, которые могли бы сделать его жертвой какого-либо судебного процесса, даже в другой стране, это незаконно», — сказал он журналистам.

Американский лидер Дональд Трамп 3 января сообщил о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными были захвачены Мадуро с супругой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с супругой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше